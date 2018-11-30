Çaykur Rizespor 1 - 1 Ankaragücü (Maç özeti)

Çaykur Rizespor ile MKE ANkaragücü arasındaki maç 1-1 sona erdi. Konuk ekip Mustafa El Kabir'in 20. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Geri düştükten sonra bastıran Çaykur Rizespor, buna karşın aradığı golü bulamadı ve devre 1-0 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.

yarıda iki ekip de net fırsatlar yakalarken; Aminu'nun 66. dakikadaki golüyle Çaykur Rizespor 1-1'i yakaladı. 78. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ancak 80'de Boldrin'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Altay Bayındır kurtardı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 10'a, Ankaragücü ise 20'ye çıkardı. Ev sahibi ekip son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Petrucci'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

20. dakikada MKE Ankaragücü, ilk ciddi atağında öne geçmeyi başardı. Sedat Ağçay'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkteki İlhan Parlak topu altıpas içerisine indirdi. Boş pozisyonda dokunan El Kabir meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

23. dakikada Gladkyy'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in plase vuruşunda kaleci Altay Bayındır, son anda topu çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Moulin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, El Kabir'in kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Koray Altınay'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Umar'ın kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Altay Bayındır, filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

51. dakikada Cerci'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren İlhan Parlak'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Boldrin'in ara pasında rakip defansın arkasına sarkan Umar, ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-1

73. dakikada Umar'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Samudio'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Boldrin'in vuruşunda, sağına yatan Altay Bayındır meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

90. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay (Dk. 89 Robin Yalçın), Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci (Dk.87 Süleyman Koç), Umar, Boldrin, Gladkyy (Dk.46 Samudio), Vedat Muriç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Djedje, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Moulin, Sedat Ağçay, Cerci (Dk.59 Putsila), İlhan Parlak, El Kabir (Dk.90+1 Kehinde), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.87 Heurtaux)

Goller: Dk. 20 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 El Kadir, Dk. 61 Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Petrucci, Dk. 54 Saadane, Dk. 63 Umar (Çaykur Rizespor)

