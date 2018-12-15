Çaykur Rizespor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Alanyaspor, 42. dakikada Junior Fernandes'in golü ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Rizespor, 51. dakikada Marvane Saadane ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 56'da Vedat Muriqi'nin golüyle skoru eşitledi.

Konuk ekip Alanyaspor, 77. dakikada Junior Fernandes ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi ve galibiyet fırsatını kaçırdı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 12'ye, Alanyaspor ise 17 puana çıktı. Rizespor, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sol taraftan ceza sahsı içerisine ortasında, ön direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

14. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kale önünde defans oyuncuları topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içerisine ortasında, Taha Yalçıner etkili kafa vuruşu yapamayınca top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

23. dakikada Brabec'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Cisse'nin soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, N'Sakala'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Fernandes'in gelişine altıpas üzerinde vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesinde önce devam ettiren ardından VAR incelemesi yapan Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında Saadane'nin vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına yatarak topu çıkarmayı başardı.

56. dakikada Petrucci'nin sağ taraftan ceza sahası altıpas içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.

62. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Abdullah Durak'ın vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Bu kez altpas üzerinde Brabec'in vuruşunda, savunma son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Tzavellas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Merih Demiral'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın tek eliyle güçlükle çeldiği topu Saadane kornere gönderdi.

78. dakikada Villafanez'in caza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere attı.

88. dakikada Petrucci'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay (Dk. 53 Fink), Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Abdullah Durak (Dk. 84 Robin Yalçın), Petrucci, Umar, Boldrin (Dk. 79 Süleyman Koç), Samudio, Vedat Muric

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 90 Welinton), Merih Demiral, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 81 Maniatis), Fernandes (Dk. 86 Hasan Ayaroğlu), Cisse

Goller: Dk. 42 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 56 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ceyhun Gülselam, Dk. 84 Tzavellas, Dk. 90+3 N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 31 Boldrin, Dk. 70 Fink, Dk. 74 Saadane, Dk. 77 Brabec (Çaykur Rizespor)

