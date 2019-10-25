Çaykur Rizespor 2 - 0 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada penaltıdan Samudio ve 60. dakikada Boldrin kaydetti. Rizespor'un kazandığı penaltı, hakem Koray Gencerler'in VAR'a gitmesinin ardından geldi.

Bu sonucun ardından Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık kazanma hasretini noktaladı ve 11 puana yükseldi. Ankaragücü ise son 6 maçta 4. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Gaizantep'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Vetrih'in geri pasında araya giren İlhan Parlak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

13. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası ortasında, penaltı noktası üzerinden İlhan Parlak'ın plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Boldrin'in ortasında, ceza sahası içerisine giren Vetrih'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı direk dibinde ayaklarıyla çelmeyi başardı.

24. dakikada Abarhoun'un ceza sahası içerisinde şutunda, VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Koray Gençerler Alihan Kubalas'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Samudio'nun penaltı vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.

35. dakikada Pinto'nun sağ taraftan ceza sahası ortasında, İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinde kaldı.

41. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Boldrin’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Samudio’nun kafa vuruşu kaleci Korcan’dan sekti.

60. dakikada Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları bir kez daha havalandırdı. 2-0

63. dakikada Vetrih'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin vuruşunu yapmadan önce araya Mehmet Sak girdi ve topu kornere gönderdi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xx, Abarhoun xxx, Melnjak xxx, Talbi xxx, Vetrih xx, Abdullah xx (Diomande dk. 29 xx), Attamah xx, Oğulcan xx, Boldrin xxx (Nill de Pauw dk. 85 ?), Samudio xxx (Aminu Umar dk. 78 xx)

MKE Ankaragücü: Koray x, Kulısic x, Pazdan x, Kitsiou x (Ahmet Can dk. 90 ?), Pinto x, Alihan x, Hasan x (Aydın dk. 46 x), İlhan x, Faty x, Mehmet x, Orgill x

Goller: Samudio (dk. 28 pen.), Boldrin (dk. 60) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Alihan, Kulusic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

