Çaykur Rizespor 2 - 3 Galatasaray (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Maça iki takım da açık bir futbolla golü düşünerek başladı. 9. dakikada Donk'un pasına hareketlenen Onyekuru sol çaprazdan topu ceza sahasına çıkardı, Feghouli bekletmeden vurdu ve attığı güzel golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

16'da Diagne'nin indirdiği topta Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak savunma müdahale etti. 2 dakika sonra ise Aminu'nun ara pasında Muslera ile karşı karşıya kalan Melnjak şutunu çekti ancak Marcao mutlak gole engel oldu.

Rizespor akın akın Galatasaray kalesine gelmeye başladı. 28. dakikada Aminu Umar'ın sert şutu auta giderken, 31'de ise serbest vuruşu kullanan Moroziuk'un şutu direkten döndü. Kontra ataklarla etkili olmak isteyen Galatasaray, Rize savunmasının hatasında ikinci gole yaklaştı ancak Ndiaye'nin vuruşu dışarı gitti.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Çaykur Rizespor 3'e 1 pozisyonda golü kaçırırken, dönen topta ise Diagne karşı karşıya durumdayken kaleciyi çalımlamak isteyince açısını kaybetti ve mutlak bir fırsattan yararlanamadı. 37'de VAR incelemesi sonrası Marcao'nun yerde kaldığı pozisyon için penaltı kararı verildi. Atışı kullanan Diagne topu direğe nişanladı. Senegalli yıldız, kimseye dokunmayan topa tekrar müdahale edince hakem topu Çaykur Rizespor'a verdi.

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İlk yarıda normal sürenin son dakikasında ceza sahası önünde topla buluşan Muriqi, şık çalımları sonrası düzgün bir vuruşla golü atarak durumu 1-1'e getirdi. 45+4'teki pozisyonda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray'dan Donk, Rizespor'dan ise Azubuike ve Boldrin sarı kart gördü ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devreye iki takım da kontrollü başladı. 57'de Feghouli'nin ortasına Diagne dokunamazken, 1 dakika sonra ise Aminu'nun pasında top Muriqi'nin önünden geçti ve Muslera'da kaldı. Gol için bastıran Galatasaray'da önce Mariano ardından Diagne kaleyi yokladı ancak Rizespor kalecisi Gökhan şık kurtarışlarla geçit vermedi.

67'de köşe vuruşunda iyi yükselen Samudio'nun kafasında top direkten döndü. 1 dakika sonra Emre Akbaba'nın yerde kaldığı pozisyonda ayağı kırıldı. Uzun süre duyan oyun sonrası Samudio, Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonun ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Boldrin'in Muslera'dan dönen şutunu Aminu Umar tamamladı ve Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. 90'da Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyona VAR incelemesi sonrası hakem Serkan Çınar 'penaltı' dedi. Diagne bu kez golü atarak skoru 2-2'ye getirdi.

90+7'de Diagne bu kez kafayla topu ağlara göndererek Galatasaray'ın maçı 3-2 kazanmasını sağladı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 66'ya yükseltti.