Çaykur Rizespor 2 - 7 Beşiktaş (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı. Maça iki takım da hızlı başlarken, 5. dakikada golü önleyen Vida, 8'de Ljajic'in ortasında kafayı vurdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

14'te Atiba ile verkaça giren maçın yıldızı Adem Ljajic, sezonun en güzel gollerinden birini atarak durumu 2-0'a getirdi. Pes etmeyen Rizespor'da 42'de Vedat Muriç, Karius'u avladı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda Rizespor beraberlik golü için bastırsa da savunmasında açıklar vermeye başladı. 63'te Dorukhan'ın pasında Burak golünü atarak farkı yeniden ikiye çıkardı: 1-3.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Abarhoun skoru 3-2'ye getirse de 2 dakika sonra Ljajic'in pasında Güven Yalçın, Beşiktaş'ı rahatlatan isim oldu: 2-4.

78'de Adem Ljajic frikikten bir kez daha muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderirken, 4 dakika sonra Güven Yalçın'a asisti yaptı ve durum 6-2 oldu. 90'da bir kez daha Güven golü atarak maçın 7-2 bittiğini ilan eden isim oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR 2 - 7 BEŞİKTAŞ

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak (Dk. 82 Mehmet Uslu), Azubuike (Dk. 76 Nakoulma), Musa Çağıran, Samudio, Boldrin, Aatıf (Dk. 76 Umar), Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Medel, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 78 Kagawa), Ljajic (Dk. 88 Rıdvan Yılmaz), Burak Yılmaz (Dk. 69 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 8 Vida, Dk.14 ve 78 Ljajic, Dk. 64 Burak Yılmaz, Dk. 71, 82 ve 90 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 42 Muric, Dk. 70 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Abarhoun (Çaykur Rizespor), Dk. 58 Caner Erkin, Dk. 65 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Caner Erkin'den sıyrılan Boldrin'in ara pasında ceza sahasına giren Muric'in bekletmeden plase vuruşunda, kaleci Karius'u geçip filelere gitmekte olan topu Vida iki hamlede uzaklaştırdı.

7. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerine pasında Dorukhan Toköz'ün vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kazanılan köşe atışında Ljajic'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

12. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından plase vuruşunda, kaleci Karius uzanarak topu kornere çeldi. Korneri kullanan Boldrin'in ortasında Awaziem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson, ceza yayı üzerinde topu müsait durumdaki Ljajic'e bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

17. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, Abarhoun'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada sağdan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Muric'in gelişine şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında arka direkteki Aatıf'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Boldrin'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Muric'in yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelere gitti: 1-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Samudio altıpas içerisinde boş pozisyonda topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

64. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

70. dakikada Çaykur Rizespor ikinci golünü buldu. Melnjak ile sol çaprazda verkaça giren Boldrin'in ceza sahasına ortasında ön direkteki Abarhoun'un plase vuruşunda, top filelere gitti: 2-3

71. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın ile 4. golünü buldu. Lens'in ara pasında defansın arkasına sarkan Güven Yalçın, topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4

78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Siyah-beyazlı ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Ljajic, plase bir vuruşla takımının 5. golünü attı: 2-5

82. dakikada siyah-beyazlı ekip bir gol daha buldu. Ljajic'in sağdan ceza sahasına yerden pasında Güven Yalçın'ın bekletmeden vuruşunda, top filelere gitti: 2-6

90. dakikada Beşiktaş farkı 5'e çıkardı. Güven Yalçın'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak fileleri delip dışarı çıktı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR sisteminin de uyarısıyla golü verdi: 2-7

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta Göztepe karşısında görev yapan futbolculardan Adriano Correia ve Ricardo Quaresma, sakatlıkları nedeniyle Rize'ye getirilmezken, Japon oyuncu Shinji Kagawa ise yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Nicholas Isimat-Mirin, Caner Erkin ve Jeremain Lens'i ilk 11'de görevlendirdi. Ev sahibi ekip ise Atiker Konyaspor maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Durak'ın yerine sağ bekte Mykola Moroziuk'a görev verdi.

MIRIN 3 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Nicholas Isimat-Mirin, 3 maç sonra forma giydi. Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide 90 dakika görev yapan Mirin, 3 maç aranın ardından savunmadaki yerini aldı. Mirin, siyah-beyazlı ekibin 24. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptığı maçta yedek kulübesinde oturmuş, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında ise kadroda yer almamıştı.

CANER ERKİN 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Caner Erkin, sakatlığı nedeniyle Rize'ye getirilmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda ilk 11'de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte Mirin'in yokluğunda Domagoj Vida'nın yanında stoperde görev alan Gary Medel ise Çaykur Rizespor karşısında orta sahada oynadı.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

İki takım taraftarı da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi ekipte kombinelerle birlikte 12 bin 864 bilet satılırken, Beşiktaş taraftarlarına ayrılan 783 biletin de tamamı tükendi. Güvenlik nedeniyle boş bırakılan bin 200 koltuk dışında bütün biletler satılmış oldu. Maçtan önce yeşil-mavili kulübün yöneticileri ve futbolcu Aminu Umar, orta sahada kulübün simgesi olan atmaca uçurdu.

OTİZM FARKINDALIK HAFTASI UNUTULMADI

Otizm Farkındalık Haftası kapsamında her iki takım oyuncuları da ısınmaya "Otizmi Fark Et, Hayatına Değer Kat" yazılı tişörtlerle çıktı. Taraftarlar, futbolculara alkışlarla destek verdi. Bu arada ev sahibi takım oyuncuları maça "Otizmi erken tanı, fark et, eğitim ve sevgiyle destek ol" yazılı pankartla çıktı. Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric, seremoniye katılan otizmli çocuklardan birini kucağında taşıdı. Burak Yılmaz ise maç öncesi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a sarılarak başarı diledi. Maç topunu hakem Arda Kardeşler'e otizmli bir çocuk verdi.