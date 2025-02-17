Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'te bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak.

Süper Lig’de bugün oynanacak Rizespor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek. Galatasaray, saat 20.00’de deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.