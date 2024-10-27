Çebi ve yönetim kurulu üyeleri ibra edilmedi

Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin 01.06.2023 - 11.12.2023 dönemine ait faaliyetleri, mali ve idari açıdan ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ibra oylamasına geçildi. Yapılan ibra oylaması sonucunda 01.06.2023 – 03.12.2023 tarihleri arasında görev alan Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi de Ahmet Nur Çebi'nin ibra edilmemesi yönünde oy kullandı.

Hasan Arat ve yönetimi ise görev yaptıkları 03.12.2023 – 31.05.2024 dönemi için yine oy çokluğu ile idari ve mali bakımlardan ibra edildi.

Oylamanın ardından genel kurula seslenen Hasan Arat, Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer" dedi.