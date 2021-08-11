Cem Uzan: ''Galatasaray'ın başkanı olsam Messi'yi alırdım''

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye transfer olan Messi'yi işaret ederek "Ben Galatasaray Başkanı olsaydım Paris 40 verdi ben 50 verip Messi'yi alırdım" dedi.

Genç Parti kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, yine dikkat çeken bir açıklamaya imzasını attı.

"Galatasaray’ın başkanı olsam ve Türkiye’de eskisi gibi iş adamı olarak yoluma devam etseydim; 50 milyon euro bastırır Messi’yi transfer ederdim." diyen Cem Uzan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Paris 40 verdi ben 50 verirdim ki, gelsin… Hiç kimse korkmasın, Messili Galatasaray’ın dünyadaki her tarafa yapacağı reklam değeri 50 milyonu geçer. O para geri döner, kar bile beklenebilir. Dünya takımı olmak, Türk futbolundan bahsettirmek böyle olmalı… Messi’ler, Neymar’lar, Mourinho’lar Türk futbolunun hakkı… Reklam değeri böyle aşılır, böyle yapılır. Büyük düşünmek, büyük fotoğraftır. Neyse Galatasaray olmadığına göre, ikinci takımım Paris’te Messi’yi, Neymar’ı Mbappe izlerim."