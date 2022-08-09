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Cem Yılmaz'dan yabancı kuralını değerlendirdi

Cem Yılmaz'dan yabancı kuralını değerlendirdi

CNN TÜRK Spor Direktörü Cem Yılmaz, TFF'nin değişikliğe gittiği yeni yabancı kuralını değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yabancı kuralına değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig ekipleri, 2022-23 sezonunda transfer dönemi sonuna kadar A Takım listelerinde 21 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilecek.

Transfer döneminin sona erdiği 8 Eylül tarihinden itibaren kadroya yazılan 14+3 futbolcu dışında sözleşmesi süren her yabancı futbolcu için federasyona 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödenecek.

CNN TÜRK Spor Direktörü Cem Yılmaz, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralını CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Etiketler Cem Yılmaz spor kural
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