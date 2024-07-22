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  5. Cengiz Ünder'e İtalya'dan talip çıktı: 15 milyon euroluk teklif

Cengiz Ünder'e İtalya'dan talip çıktı: 15 milyon euroluk teklif

Cengiz Ünder'e İtalya'dan talip çıktı: 15 milyon euroluk teklif
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Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'e İtalya'dan talip çıktı. Napoli'nin, Cengiz Ünder için 15 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı. Jose Mourinho'nun da ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi Napoli devrede.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder için Napoli'nin gözden çıkardığı miktarda belli oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Cengiz Ünder geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fanatik Gazetesi

Etiketler Fenerbahçe cengiz ünder transfer napoli
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