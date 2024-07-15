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  5. Cenk Tosun bilmecesi yanıt buldu: İmza için geliyor

Cenk Tosun bilmecesi yanıt buldu: İmza için geliyor

Cenk Tosun bilmecesi yanıt buldu: İmza için geliyor
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Beşiktaş'ın yeni bir sözleşme teklif etmediği Cenk Tosun kararını verdi. Süper Lig'in Tosun Paşası Cenk Tosun'un bu hafta içinde Fenerbahçe'ye imza atacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın yeni bir sözleşme teklif etmediği için boşa çıkan milli golcü Cenk Tosun, Fenerbahçe ile 2 yıl için prensipte anlaştı.

Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geleceği tarih de belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun Salı günü İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek.

Sağlık kontrolünden sonra resmi imzaların atılması bekleniyor.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe cenk tosun Fenerbahçe Beşiktaş transfer süper lig
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