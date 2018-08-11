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  5. 11 Ağustos 2018 18:00

Chadli Beşiktaş'a doğru

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Beşiktaş'ın Nacer Chadli ile prensipte anlaştığını yazdı.

Chadli Beşiktaş'a doğru
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Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan West Bromwich Albion'ın yıldızı Nacer Chadli'yle ilgili bugün Fransız basınından gündem yaratacak bir iddia geldi.

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'ün okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Siyah Beyazlı yönetim 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla her konuda anlaştı.

Haberde Belçikalı futbolcunun da Siyah Beyazlı takımda oynamayı çok istediği belirtilirken Beşiktaş ile oyuncuyu kiralamaktan çok satmak isteyen West Brom arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Yıldız isim, 2018 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Belçika Milli Takımı'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

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