Cher Ndour Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Cher Ndour'un bu akşam saat 20:55'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş, yeni transferi Cher Ndour'un bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.



Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli basın mensubu,

Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.