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  5. Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Cher Ndour Beşiktaş'ta

Cher Ndour Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Cher Ndour'un bu akşam saat 20:55'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş, yeni transferi Cher Ndour'un bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli basın mensubu,

Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

Etiketler Beşiktaş Cher Ndour Beşiktaş transfer
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