Cher Ndour Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Cher Ndour'un bu akşam saat 20:55'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş, yeni transferi Cher Ndour'un bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Değerli basın mensubu,
Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.
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