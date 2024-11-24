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  5. Cübbeli Ahmet Icardi'nin öbür dünyadaki cezasını bu dünyada kesti

Cübbeli Ahmet: ''Icardi ebedi cehenneme gidecek''

Cübbeli Ahmet: ''Icardi ebedi cehenneme gidecek''
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Kamuoyunca cübbeli takma adıyla tanınan cemaat hocası Ahmet Mahmut Ünlü, Süper Lig'in son gol kralı ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için "zaten imansız, Icardi ebedi cehenneme gidecek" dedi.

Habertürk ekranlarında Nevzat Çiçek’in konuğu olan Ahmet Mahmut Ünlü son günlerde hem yaşadığı büyük sakatlık hem de eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilişki problemleriyle gündemde olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için "ebedi olarak cehenneme gidecek" yorumunu yaptı.

"Hangi takımı tutuyorsunuz" sorusuna, “Nasıl takım tutacağım. Futbol boş iştir. Oynayan için değil ama euroları götürüyorlar” yanıtını veren Ünlü, "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusunu da "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek. Bir adam Kur'an peygambere, Allah'a inanmıyorsa yaptığı işlerin sevabı yok." diyerek yanıtladı.

Etiketler Galatasaray Mauro Icardi Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü
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