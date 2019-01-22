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  5. 22 Ocak 2019 13:25

Demba Ba resmen Başakşehir'de !

Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı renklerine kattı.

Demba Ba resmen Başakşehir'de !
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Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Galatasaray’ın da gündeminde olan Demba Ba’yı İstanbul’a getiren turuncu-lacivertliler, bu futbolcuyu kadrosuna kattı.

İlk yarıyı lider bitiren ve kadrosuna Robinho ile Serdar Taşçı gibi önemli isimleri katan Başakşehir, son bombayı patlattı. Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray’ın gündeminde olan Demba Ba’yı gizlice İstanbul’a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

İHA

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