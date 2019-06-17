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  5. 17 Haziran 2019 15:28

Denizlispor Cristian Sapunaru ile anlaştı

Denizlispor'un, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.

Denizlispor Cristian Sapunaru ile anlaştı
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Denizlispor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru ile büyük ölçüde anlaşıldı. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Sapunaru ile yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest’e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor’da forma giydi.

denizlispor , Ergün Diler Star Gazetesinde... , Cristian Sapunaru
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