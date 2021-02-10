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  5. 10 Şubat 2021 08:31

Denizlispor'da 7 yönetici istifa etti!

Süper Lig'de son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'da istifa depremi yaşanıyor. Başkan yardımcılarıyla asbaşkanların bulunduğu 7 kişi görevini bıraktı.

Denizlispor'da 7 yönetici istifa etti!
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Alınan bilgiye göre, Denizlispor'un başkan yardımcıları Levent Çaputçu, Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı, Salih Özcan, asbaşkanlardan Can Cesur, Hüseyin Sorudak ve Ozan Katrancı, istifa dilekçelerini işleme konulması için kulübe iletti.

 Süper Lig'de son sırada bulunan yeşil-siyahlı ekipte 1-1 berabere biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ da istifalarını açıklamıştı.
 

denizlispor , Ergün Diler Star Gazetesinde... , istifa , yönetici
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