Derbi sonrası Kadıköy karıştı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetim aleyhinde protestolarda bulundu.

Bir grup sarı-lacivertli taraftar, yöneticilerin çıkış yaptığı yere gelerek beklemeye başladı. Aziz Yıldırım’ı istifaya davet eden taraftarlar, ‘Ali Koç, başkan Fenerbahçe şampiyon’ tezahüratları yaptı.

Bir süre sonra Aziz Yıldırım’ı destekleyen bir grup taraftar ile Ali Koç’u destekleyenler arasında arbede çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda birçok kişi gözaltına alındı.

TARAFTARLARDAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbi berabere sonuçlanırken, uzun yıllardır kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray’a yenilmeyen Fenerbahçe’nin serisi bu yıl da devam etti. Taraftarlardan bazıları şampiyonluk için ümitlerini korurken, bazıları ise şampiyonluğun hayal olduğunu, yönetim kurulunun ve başkanın değişmesi gerektiğini vurguluyor.

”ALİ KOÇ’UN BAŞKAN OLMASINI İSTİYORUZ”

İzmir’den ailesi ve küçük oğlu ile maça gelen İsa Yıldız, “20 yıldır Galatasaray’a bu statta yenilmiyoruz, 20 yıl daha yenilmeyiz. Bu yıl şampiyonluk biraz zor görünüyor ama en azından Galatasaray’a yenilmedik” derken maç için Manisa’dan gelen Süleyman Koyun ise “Galatasaray beraberliğe razı oldu. Biz iyi oynadık. Yenilmezlik serimizi sürdürdük. İnşallah şampiyon olacağız ama Ali Koç’un başkan olmasını istiyoruz” dedi.