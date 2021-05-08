Derbide gülen taraf Galatasaray oldu!

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolundaki kritik mücadeleyi 3-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ezeli rakibinin şampiyonluğu ilan etme ihtimaline taş koydu. Maçta Beşiktaş'a nazaran daha üstün oynayan Sarı-Kırmızılılar, Babel, Falcao (p) ve Arda'nın golleriyle güldü. Beşiktaş'ın golünü ise penaltıdan Ghezzal kaydetti. Sarı-Kırmızılılar'ın umudu bu sonuçla biraz daha arttı.

İLK MAÇI KARTAL ALDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı. İki takımın eksikleri Galatasaray'da koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo'dan ise derbide yer alamadı.

BEŞİKTAŞ'I EKSİKLER DE ETKİLEDİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

CİM-BOM'U 7 MAÇTIR YENEN ÇIKMADI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı. Galatasaray'ı ezeli rakibi Beşiktaş da mağlup edemedi.

EMRE AKBABA FORMDA

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı ekibin son haftalardaki skor yükünü çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Emre Akbaba, Galatasaray'ın bulduğu 5 golün 3'ünü atarak takımına ciddi bir skor katkısı sağladı. Emre, 36. haftadaki 1-1'lik Trabzonspor maçında beraberliği, 38. haftada 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen hafta da 2-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde 2. golü attı

Galatasaray:

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

MAÇTAN DAKİKALAR

M.S.Maç sona erdi! Galatasaray, lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki puan farkını üçe düşürdü.

93'Zirve yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe, Ankaragücü'nü duraklama dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Bu skorlarla son iki haftaya Beşiktaş 81, Fenerbahçe 79, Galatasaray 78 puanla giriyor.

83'Galatasaray atağında Saracchi soldan dip çizgiye indi, ortasını yaptı, kaleci Ersin topu kontrol etti.

78'Beşiktaş'ta Cyle Larin rakip ceza sahası içerisinde topu rakibinden kurtardı ama pasında takım arkadaşını bulamadı.

76'GOL Arda Turan attı, Galatasaray 3-1 önde! Rosier'nin ayağından açtığı topta Emre Kılınç araya girdi, ceza sahasında kaleci Ersin'i geçti, topu ortaya çevirdi, Arda'ya bitirmek kaldı.

72'Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine Arda Turan oyunda.

70'Beşiktaş'ın soldan kullandığı köşe atışında Welinton'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

70'Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Necip Uysal oyunda.

67'Galatasaray, ön alan baskısıyla Beşiktaş'ın top yaparak rahat çıkmasına engel oluyor.

66'ETKİLİ ATAK: Beşiktaş hızlı hücumunda Atiba topu taşıdı ve Larin'e iletti, Larin'in pasında Ghezzal sağdan ceza sahasında uygun bir pozisyon yakaladı ama sağ ayağıyla yerden gönderdiği şutta top Muslera'nın ellerinde kaldı.

62'Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Kerem Aktürkoğlu oyunda.

61'Beşiktaş atağında Josef de Souza uzaktan şansını denedi, top auta çıktı.

60'Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin yerine Dorukhan Toköz oyunda.

60'Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu oyuna girmek için hazırlanıyor.

59'Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz oyuna girmek için hazırlıklarını yapıyor.

58'KRİTİK HAMLE: Galatasaray atağında Yedlin sağdan savunma arkasına sarkıp ortasını yaptı, Josef de Souza yatarak müdahale ile mutlak bir GOL şansını önledi.

55'MUTLAK ŞANS KAÇTI: Galatasaray atağında Saracchi Marcao'nun pasında soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya durumda şutunu çekti, Ersin topu ayağıyla çelerek golü önledi.

51'Galatasaray'da Marcao'nun bir sakatlığı var. Cüneyt Çakır sağlık ekibini sahaya davet etti.

49'EV SAHİBİ ETKİLİ GELDİ: Soldan Saracchi'nin ortasında N'Sakala kale önünde kritik bir müdahale yaptı. Akabinde Yedlin'in ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşunu kaleci Ersin yakaladı

45'İkinci yarı başladı.

49'AZ FARKLA: Radamel Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı etkili serbest vuruşta top yan ağlara gitti.

45'GOL Falcao penaltı atışını gole çevirdi, Galatasaray 2-1 önde.

43'PENALTI! Galatasaray penaltı atışı kazandı. Gedson'un kullandığı serbest atışta Atiba'nın topsuz alanda Falcao'yu düşürdüğüne hükmeden Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

41'GOL Ghezzal penaltı atışını gole çevirdi, Beşiktaş durumu 1-1 yaptı.

40'Galatasaray'da Ryan Donk, penaltı pozisyonunda Atiba'yı formasından çektiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

39'PENALTI! Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

38'VAR İNCELEMESİ: Atiba, Beşiktaş köşe atışı esnasında Donk'la girdiği mücadele sonunda kendisini yerde buldu, penaltı bekledi. Cüneyt Çakır pozisyonu inceliyor.

36'Beşiktaş, Larin'in düşürülmesiyle, tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı.

32'Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 1-0 yenik durumda. Maçların böyle bitmesi durumunda, Galatasaray 78 puanla ikinci sıraya yükselecek ve lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını üçe düşürmüş olacak.

26'Bu bölümde oyun faullerle sık sık duruyor.

21'Beşiktaş atağında Rosier sağ kanattan ceza sahasına sert bir orta gönderdi, Marcao topu uzaklaştırdı.

14'TEHLİKELİ POZİSYON: Ghezzal'in ceza sahasına doldurduğu topta Larin altıpasta bomboş durumda yükseldi ama topa kafa vurmayı başaramadı.

12'GOL VAR incelemesinin ardından Babel'in golü geçerli sayıldı. Galatasaray 1-0 önde!

10'Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Ryan Babel topu ağlara yolladı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

5'Galatasaray'da Ryan Babel, N'Sakala'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

2'VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu teyit edildi.

1'Ghezzal'in kullandığı serbest atışta Welinton ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

M.Ö.İlk düdük çaldı ve maç başladı.