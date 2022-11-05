Derbide gülen taraf Galatasaray oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Heyecan dolu mücadeleyi Galatasaray kazandı. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi 18. ve 59. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaşarak takımına üç puanı getirdi

Derbiyi kazanan Galatasaray, Süper Lig'de yedinci galibiyetini de alarak 24 puana yükseldi.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ilk kez mağlup etti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 28. dakikada Cenk Tosun attı.

Beşiktaş ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk yenilgisini aldı. siyah beyazlıla ligde üçüncü kez yenilerek 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi. 1-0.

28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı. 1-1.

34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.

34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48' Araya gönderilen topta savunma arkasına sarkan Weghorst sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Weghorst, Nelsson'un müdahalesiyle istediği vuruşu yapamadı ve top yandan dışarı çıktı.

59' GOL! Icardi, skoru 2-1 yapan golü attı.

68' Mertens sağ çaprazdan şansını denedi. Mertens'in vuruşunda top yandan auta gitti.

71' Sağ kanattan Mertens'in ortasında arka direkte Icardi'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Abdülkerim'in vuruşunda yandan dışarı çıktı.

79' Weghorst'un ceza yayının sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken top, Muslera'da kaldı.