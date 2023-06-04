Derbiye Aslan pençesi! Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi yıktı

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan derbide kazanan 3-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79. dakikalarda Nicolo Zaniolo ve 71. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Fenerbahçe, derbiyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Zaniolo kariyerinde ilk kez bir lig maçında 2 gol birden attı. Mauro Icardi ise Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de Luan Peres 61. dakikada kırmızı kart gördü.

Sarı kırmızılı takım 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRAYI KAYBETTİ

Şampiyon Galatasaray bu galibiyetle 85 puana yükselirken Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı ve Beşiktaş ile puanı eşitlendi.

İki takım da önümüzdeki haftayı hükmen galibiyetle geçirecek ve hanelerine 3'er puan yazılacak.

Beşiktaş ise haftaya Konyaspor'u yendiği takdirde averajla ikincilik koltuğuna oturma şansı yakalamış oldu.