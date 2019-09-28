Dev derbide kazanan yok!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin girdiği pozisyonlarla etkili olurken, ev sahibi Galatasaray, Nagatomo, Falcao ve Lemina'nın girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, orta saha mücadelesi şeklinde geçen devrede iki takım da gole yaklaşamadı ve sezonun ilk derbisi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.