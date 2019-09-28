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  5. 28 Eylül 2019 21:55

Dev derbide kazanan yok!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası, dev derbiye sahne oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, kozlarını Türk Telekom Stadı'nda paylaştı. Kora kor bir mücadeleye sahne olan derbide iki takım da gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Kısır geçen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 0-0'lık...

Dev derbide kazanan yok!
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin girdiği pozisyonlarla etkili olurken, ev sahibi Galatasaray, Nagatomo, Falcao ve Lemina'nın girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, orta saha mücadelesi şeklinde geçen devrede iki takım da gole yaklaşamadı ve sezonun ilk derbisi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

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