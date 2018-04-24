Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu !

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu…

29 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak dev derbinin biletleri 25 Nisan Çarşamba günü, Beyoğlu GSSTORE, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi'nden satışa sunulacak.

Şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren maçta en düşük bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenirken, en yüksek kategori bilet fiyatı ise 1000 TL olarak açıklandı.

Biletler, 25 Nisan Çarşamba günü saat 14:00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacaktır. 26 Nisan Perşembe günü saat 11:00'de sadece GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi saat 19:00'dan sonra Beşiktaş Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacaktır.