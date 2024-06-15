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  5. Devre arasında veda etmişti... Fenerbahçe'ye geri döndü

Devre arasında veda etmişti... Fenerbahçe'ye geri döndü

Devre arasında veda etmişti... Fenerbahçe'ye geri döndü
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Devre arasında Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Rayo Vallecona'ya kiralık olarak transfer olan Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe'nin devre arasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, İspanya ekibine veda mesajı yayınladı.

Rayo Vallecano'da geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo yaptığı paylaşımda "Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi!" ifadelerini kullandı.

Rayo Vallecano'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli orta saha bu açıklamayla resmen Fenerbahçe'ye dönmüş oldu.

 

Etiketler Fenerbahçe Miguel Crespo Fenerbahçe kiralık geri döndü
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