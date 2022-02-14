Diagne: ''Yakında görüşürüz''

Galatasaray tarafından sözleşmesi feshedilen Senegalli forvet Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Galatasaray'ı savunmak için her zaman elimden geleni yaptım. Yakında görüşürüz" diye konuştu.

Galatasaray, 2018-2019 sezonu kış transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçtiğimiz günlerde feshetmişti. Sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle yabancı kontenjanında yer açmak adına kontratı feshedilen Diagne açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Bana gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Galatasaray'ı savunmak için her zaman elimden geleni yaptım. Sizi seviyorum, umarım anlarsınız. Yakında görüşürüz. Sevginin sınırı yok.