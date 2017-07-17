Diego Costa Atletico Madrid forması giydi

Beşiktaşlıların kiralık olarak takıma katılması için, Chelsea'den ayrılarak 6 ay transfer yasağı bulunan Atletico Madrid'e gitmesini beklediği Diego Costa, sosyal medyadaki canlı yayınında İspanyol ekibinin formasını giydi.

Chelsea'de menajer Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği ve Atletico Madrid'in 6 aylık transfer yasağı sebebiyle geleceği belirsiz olan Diego Costa, sosyal medyada Madrid ekibinin formasını giydi.





BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ÇAĞRI

Instagram'da canlı yayın yapan Diego Costa, Atletico Madrid formasını giydi. Beşiktaş taraftarı, canlı yayında da Diego Costa'ya 'Come to Beşiktaş' çağrılarını sürdürdü.

Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas'ın canlı yayında görülmesiyle birlikte taraftarlar, Fabregas'a da Beşiktaş çağrısında bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN COSTA PLANI: KİRALIK

Atletico Madrid'in, transferini bitirmeye çok yaklaştığı Diego Costa'yı Ocak ayına kadar başka bir kulübe kiralaması bekleniyor. Diego Costa'nın başka bir takımda kiralık oynama konusunu da Atletico teknik direktörü Diego Simeone ile konuşacağı ve konuşmanın sonucuna göre karar vereceği kaydediliyor. Beşiktaş'ın ise, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve bu talebin transferin önünde bir engel olarak görüldüğü belirtiliyor.

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