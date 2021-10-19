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Dört hakemin sözleşmelerinin iptali istendi

Dört hakemin sözleşmelerinin iptali istendi

Kulüpler Birliği, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı’nın da yer aldığı toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi

Kulüpler Birliği, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, MHK’nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve TFF’ye ileteceklerini bildirmişti.

İddiaya göre Kulüpler Birliği, TFF’den 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi. Bu isimlerin Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya’nın olduğu ileri sürüldü.

TFF dün yaptığı açıklamada; hakemlerin itibarının zedelenmemesi adına kulüplere sağduyu çağrısı yapılmıştı.

 

Etiketler Hüseyin Göçek Ali Palabıyık Özgür Yankaya Halis Özkahya tff
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