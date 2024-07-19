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  5. Dünya devleri Barış Alper Yılmaz'ı istiyor: Bonservisi belli oldu

Dünya devleri Barış Alper Yılmaz'ı istiyor: Bonservisi belli oldu

Dünya devleri Barış Alper Yılmaz'ı istiyor: Bonservisi belli oldu
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EURO 2024'e damgasını vuran milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, İngiliz kulüplerinin radarında. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 30 milyon euro istediği öne sürüldü.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ve A Milli Takım'da sergilediği performansla gündemden düşmüyor.

Sabah'ın haberine göre, İngiliz basınında milli yıldızla ilgili sürekli transfer haberleri gündeme gelirken, Barış Alper ile Ada'dan; Manchester United, Liverpool, Aston Villa ve Brighton ilgileniyor.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund da 24 yaşındaki takip eden bir başka kulüp olarak öne çıkıyor.

KAPIYI 30 MİLYONDAN AÇTI

Galatasaray, başarılı futbolcusu için kapıyı 30 milyon Euro'dan açarken şu ana kadar bu rakama yaklaşan bir kulüp olmadı.

Sarı-kırmızılılar, istediği teklifi alamaması durumunda Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezon Galatasaray ve A Milli Takım'da toplam 70 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.

Sabah Gazetesi

Etiketler Galatasaray Barış Alper Yılmaz Galatasaray bonservis
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