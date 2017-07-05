Dünya Pepe transferini konuşuyor

Beşiktaş'ın Pepe transferi dünya basınını da salladı. Özellikle Portekiz ve İspanyol basını transfere geniş yer ayırdı. Dev transferin yansımaları.L'Equipe gazetesi Beşiktaş’ın Pepe ile sözleşme imzalamasının ardından "Pepe PSG’yi değil, Beşiktaş’ı tercih etti" başlığını attı.

Haberlerde, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın kadrosunu daha da güçlendirdiği vurgulandı. İspanya kaynaklı gazeteler Pepe'nin Real Madrid'deki 10 senelik macerasını haberleştirerek, Portekizli'nin Türkiye macerasının başladığını yazdı.