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Dünyanın en iyi takımlarını açıkladı; işte Türk takımlarının sırası

Dünyanın en iyi takımlarını açıkladı; işte Türk takımlarının sırası
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihleri aralığındaki istatistiklere göre Dünyanın En İyi Takımları listesini açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. 

İşte listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri:

1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Barcelona
6- Atletico Madrid
7- Borussia Dortmund
8- Bayern Münih
9- Inter
10- Arsenal

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, listenin 25. sırasında yer aldı.

Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ise listede 57. sırada bulunuyor.

Giovanni Bronckhorst yönetiminde başarılı bir performans gösteren Beşiktaş, listenin 105. sırasında yer aldı.

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor ise listenin 119. sırasında bulunuyor.

Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir de 138. sırada kendine yer buldu.

Etiketler dünyanın en iyi futbol takımları Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Başakşehirspor Trabzonspor
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