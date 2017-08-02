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  5. 02 Ağustos 2017 10:20

Dursun Özbek İstanbul'da

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mircea Lucescu ile görüşmeye gittiği Romanya'dan döndü.

Dursun Özbek İstanbul'da
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THY'nin tarifeli seferiyle saat 00.45 sıralarında Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Genel Sekreter Can Topsakal ile beraber İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Özbek, açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. 

Bükreş'teki toplantıda başkan Özbek, Rumen teknik adama Sportif Direktörlük teklifini ilettirken Lucescu, teklifi değerlendireceğini belirtti. Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Romen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi. 

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