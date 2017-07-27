Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

Galatasaray’da önceki gün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının detaylarına ulaşıldı. Buna göre Başkan Dursun Özbek dışında 10 yöneticinin katıldığı Türk Telekom Stadı’ndaki toplantıda önemli konuların konuşulduğu belirlendi.

ÖNCE ARAYIŞ BAŞLADI

Yönetimdeki 8 isim Florya’da idari anlamda sorun olduğunu Başkan’a anlatarak, “Galatasaray’ın artık bir futbol aklına ihtiyacı var. Cenk Ergün iyi niyetli ama oraya başka bir formül bulmamız gerekir. Bu, futbolcunun saygı duyacağı bir isim olmalı. Tudor görevde kalsın ama orada idari yönden bir yapılanmaya gidelim” dedikleri belirlendi. Yöneticiler Fatih Terim ve Mircea Lucescu ile beraber, Hagi ve Drogba’nın isimlerini de bu pozisyon için Başkan’a ilettiler. İdareciler bu isimlerle beraber hareket edecek bir de kulüp efsanesinin olmasının önemine dikkat çektiler. Bunun için de Kewell ve Elmander gibi taraftarın sevgilisi olan eski futbolcularla çalışılmasının doğru olacağını belirttiler.

ÖZBEK 'TUDOR' DEDİ AMA...

Başkan Dursun Özbek’in masaya getirilen bu formüle destek vermediği ancak yöneticilere de “Kötü bir şekilde Avrupa’ya veda ettik ama yeni transferlerle beraber çok iyi bir takım olacağız. Tudor ile futbolcular arasında da sorun yok. Ancak böyle bir düşünceniz ve kaygınız varsa çalışma yapın ve sonuçları benimle paylaşın” dediği öğrenildi. Florya’daki durumdan rahatsız olan idarecilerin başında gelen Genel Sekreter Can Topsakal, Mircea Lucescu ile bugün bir araya gelecek. Sarı-kırmızılı idareci, Rumen teknik adamın çalışma şartlarını soracak.

ÖZBEK'İN TERİM SÖZLERİ...

Önceki günkü yönetim kurulunda Tudor ile devam edileceğini belirten ve idari yönden bir operasyona destek vermeyen Başkan Özbek’in, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevinden ayrılmasından sonra düşüncesi merak ediliyor.

TERİM'LE GÖRÜŞMEDİM ANCAK YARIN NE OLUR BİLİNMEZ

Taraftar ve camiadan Terim konusunda gelen baskı sonrası Başkan Özbek’in tecrübeli hocayla bir araya gelebileceği iddia edildi. Konuyla ilgili Özbek’in yakın çevresine, ”Fatih Terim’le bir görüşmem olmadı. Düne kadar böyle bir düşünce de yoktu. Ancak yarın ne olur bilinmez” dediği öğrenildi.

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