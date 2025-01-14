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Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü
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Alex de Souza ile yolları ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de 5-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Başka adaylarla da görüşmeler yapılırken Emre Belözoğlu’nda karar kılındı.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Sezona başladığımız ve büyük umutlar beklediğimiz Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisi görev aldığı 6 aylık maaşı dışında bizden bir talepte bulunmadı. Vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bugün itibariyle futbolculuğunda yıllarca Avrupa'da ve ülkemizde büyük başarılar yakalayan Emre Belözoğlu ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisiyle 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Kendisinden beklentimiz büyük ve yeni hocamızla iyi başarılar elde edeceğimize sonsuz inancımız var. Hem kulübümüze hem de Antalya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.

Belözoğlu, 2024 Temmuz'dan bu yana takım çalıştırmıyordu.

 

DHA

Etiketler Antalyaspor Emre Belözoğlu Antalyaspor teknik direktör süper lig
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