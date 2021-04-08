Emre Belözoğlu'ndan ''var'' açıklaması

Süper Lig'de Yeni Malatya ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Yeni Malatya ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Yeni Malatyaspor'a saygım var ama Fenerbahçe sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz. Hedefimizden sapmadık. Hala şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar devam edeceğiz."

"Net penaltımız verilmedi"

"Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir konu."