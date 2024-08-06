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Emrecan Uzunhan'ın yeni takımı belli oldu

Emrecan Uzunhan'ın yeni takımı belli oldu
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Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu Emrecan Uzunhan'ın Antalyaspor'a geçici transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Öte yandan Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur.

Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan 2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçen sezon ise siyah-beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.

Etiketler Antalyaspor Beşiktaş emrecan uzunhan Antalyaspor
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