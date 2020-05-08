Ercan Taner'den liglerin başlayacak olmasına tepki: Maçları ben anlatmayacağım, bu işte yokum

Taner, lig kararlarına neden tepki gösterdiğini Haber Global ekranlarında anlattı. Taner açıklamasında "Maçlar başlarsa ben anlatmayacağım. Bu bile bile lades olur" dedi.

Ünlü spor spikeri Ercan Taner kararın acele edildiğini belirterek "Ben biraz acele edildi diye düşünüyorum. Çünkü bugün yazdığım yazıda da belirttiğim gibi çok yakın çevremde iki kişi Koronavirüs'e yakalandı. Birisi yoğun bakıma kadar çıktı. Daha sonra taburcu edildi. Biri de evde kaldı.evde kalanın bana gönderdiği fotoğraflarda vücudunda derinin ne hale geldiğini gördüm. Gözlerime inanamadım. Bunun çok tehlikeli olduğunu biliyordum" dedi.

Taner, "Bilim insanlarını maalesef tematik haber kanallarımız çok fazla izlenmiyor. Ama her gece çok önemli yayınlar yapılıyor. Bu yayınları bütün haber kanallarımızda elimden geldiğince seyretmeye çalışıyorum. Olayın ne kadar vahim olduğunu sizde dahil bütün haber kanalları ellerinden geldiğince veriyorlar. Bu yüzden ben tedbirli olmanın ön planda olacağını ve ligin başlamasının biraz erken olduğu kanaati bende uyandı. Bu yüzden bu yazıyı yazdım. Gerçekten kronik hastalığı olan başka bir yakınım var. bağışıklığı bastırıcı ilaçlar kullanmak zorunda. Bu hastalık ve bağışıklık arasındaki ilişkiyi de öğrendim. Bilim insanlarından. Bu yüzden kendi açımdan seyahate gideceğim. Uçağa bineceğim. Ondan sonra eve geleceğim. Tekrar seyahat gideceğim. Ben ne kadar dikkat etsem de mutlaka bir yerde hata yapacağım diye düşündüm. Bunu kendi açımdan söylüyorum. İnsanların yarısı oynansın yarısı oynanmasın istiyor. Ama ben tedbir ön planda olmalı diye düşündüm. Ve kararımızı öyle verdik."dedi.

"Taner maçlarını kendisinin anlatmayacağını belirterek "Şöyle söyleyeyim. Bu yeni bir haber Sampdoria ve Fiorentina takımında 6 kişide az önce Koronavirüs çıktı. İtalya'da antrenmanlar başlamadı. 18'ine kadar yasak.ayın 12'sinde bu maçların başlaması için vaka sayısının istikrarlı bir şekilde azalması lazım. Bakan Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi mutlaka tedbir almak gerekiyor. Bilim insanları da artık yeni normal diyorlar. İstiklal caddesinde üç metre yaklaşmak yasaklandı. Sahada yaklaşmak nasıl olacak onu merak ediyorum. Maç anlatmayacağım. Çünkü gerçekten bunu yaşayanlar bilir. Ailenizden iki kişinin buna yakalandığını ve semptomlarını gördükten sonra ben bu işlerde yokum. Böyle Bir şey olamaz. Kabul edemem. Bile bile lades olmasın."

Taner, "Liglerin başlayacağı tarih olan 12 Haziran'a kadar vakalarda düşüş olursa bu kararınızı gözden geçirir misiniz" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Taner, "Geçirmeyi düşünmüyorum. Çünkü bunun biraz daha uzun süreceğine dair çok açıklama ve rapor var. makaleleri de okuyorum. Onlara da bakıyorum. Makaleler neler söylüyor. Yani bu koronavirüs hemen geçecek diye kimse bir şey söylemiyor. Herkes tedbir diyor. Maske takın diyor.ellerinizi yıkayın diyor. Dikkatli olun diyor. Acele etmeyin diyor. İnsanlar havaların güzelleşmesi ile birlikte güneşi gördükten sonra insanların içine moral geldi. Bu moralden sonra bana Bir şey olmaz duygusu ön plana çıktığını Maalesef görmekteyiz. Belki bende 20 yaşında olsaydım bende sokağa çıkmak için elimden geleni yapardım ama aradan yıllar geçince biraz daha tecrübe kazanıyorsunuz. Bu yüzden tedbirlerin biran bile vazgeçilmemesine inananlardanım ben." ifadelerini kullandı.

