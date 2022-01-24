Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: ''Sana mı soracağım lan!''

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu dün geceki canlı yayında kendisini arayan bir arkadaşının bir Galatasaray yöneticisinin "Erman Hoca'ya söyle Fatih Terim hakkında iyi yorum yapmasın" dediğini öne sürerek "Sana mı soracağım lan ne konuşacağımı" dedi.

Trabzonspor derbisi sonrası canlı yayında Galatasaray maçını değerlendiren Erman Toroğlu, Galatasaray yönetiminden Işıtan Gün hakkında flaş ifadeler kullandı.

"SANA MI SORACAĞIM LAN KİME NE YORUM YAPACAĞIMI?"

Erman Toroğlu yaptığı telefon görüşmesini anlattı ve şu sözleri söyledi, "Işıtan diye bir adam varmış Galatasaray'da... Bir arkadaşım telefon açtı. Arkadaşımın ismini vermek istemiyorum, eski bir arkadaşım. Beni Işıtan Gün aradı dedi. Dedi ki, Erman hocaya söyle iyi yorum yapmasın, aleyhine yorum yapsın dememi söylemiş. Sana mı soracağım lan kime ne yorum yapacağımı?" dedi.

"SEN KİMSİN YA?"

Işıtan Gün'e, "Sen kimsin ya? Sen satın mı almak istiyorsun? Ben senelerdir bu camianın içindeyim. Sana mı soracağım ne konuşacağımı? Sen başkasıyla mı karıştırdın bizleri. Ben kaç yerden kovulmuşum. İnanamadım buna. Burak Elmas'ta bu adamı yanında tuttuğuna göre aynı kaba yapıyorlar demektir kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.