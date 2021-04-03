Erman Toroğlu'na tepki yağıyor!

Halil Umut Meler'in Kasımpaşa-Beşiktaş maçına atanmasına tepkiler sürerken Erman Toroğlu'nun derbinin ardından yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Beşiktaş'ın bu hafta Kasımpaşa ile oynacağı maça hakem Halil Umut Meler'in atanması siyah-beyazlı camianın büyük tepkisini çekti.

Fenerbahçe derbisinin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın Halil Umut Meler'in yönetimini eleştirerek, "Rakibi oyuna ortak etmek için elinden geleni yaptı. Biz bu hakemi artık maçlarımızda görmek istemiyoruz" dedi.

ERMAN TOROĞLU ''İLK MAÇA VERİRİM'' DEMİŞTİ

A Spor'da derbiyi yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'ın açıklamalarına cevap olarak, "Federasyonda yetkili olsam ilk maça veririm. Sergen mi tayin ediyor hakemleri?" ifadelerinde bulundu.

TEPKİ YAĞDI: MHK'NIN AKIL HOCASI ERMAN TOROĞLU MU?

Merkez Hakem Kurulu'nun Beşiktaş'ın derbiden sonraki ilk maçına Halil Umut Meler'i atamasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar "MHK'nin akıl hocası Erman Toroğlu mu?" diyerek bu konuşmayı paylaşmaya başladı. Kısa süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren bu görüntülerin ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya tepki yağdı.