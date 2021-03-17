Erol Bulut'tan istifa açıklaması

Süper Lig'in 31. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan istifa haberlerine yanıt geldi.

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Erol Bulut ve yönetime çevrildi.

46 yaşındaki teknik adamın istifa edeceği yönünde haberler çıkarken Bulut, ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Erol Bulut'un sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer. İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım." dediği öğrenildi.

Haberde Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.