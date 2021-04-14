Erol Bulut'un yeni mesleği belli oldu!

Fenerbahçe’deki teknik direktörlük macerası biten Erol Bulut Kaynak: Erol Bulut, Volkan Demirel ile birlikte ticarete atıldı.

Hürriyet'ten Mesut Üstündağ'ın haberine göre büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.

Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel’le birlikte Acarkent’te kasap dükkanı açtı. “Bir Kasap” ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.

Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü “T’bone steak”ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda...

Hürriyet