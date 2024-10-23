Ersun Yanal Amedsporlu taraftarla tartıştı

Trendyol 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal antrenman sonrasında kendisini bekleyen taraftarla gerginlik yaşadı.

Süper Lig parolasıyla Trendyol 1. Lig'e başlayan Diyarbakır ekibi geride kalan 9 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

Sezon başında Amedspor'un başına geçen teknik direktör Ersun Yanal'ın performansını beğenmeyen bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek antrenmanın bitmesini ve deneyimli teknik adamı bekledi.

Yanal'ın yanına gelen taraftarlar, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözlü tartışmaya girdi. Bir taraftarın tecrübeli teknik adamla burun buruna geldiği de görüntülere yansıdı.

Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Tosun'un ise taraftarlara, "Bu davranış uygun değil. Her gelen kişi hesap soramaz" şeklinde bir uyarıda bulunduğu duyuldu.