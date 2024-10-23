  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Ersun Yanal Amedsporlu taraftarla tartıştı

Ersun Yanal Amedsporlu taraftarla tartıştı

Ersun Yanal Amedsporlu taraftarla tartıştı
Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal antrenman sonrasında kendisini bekleyen taraftarla gerginlik yaşadı.

Süper Lig parolasıyla Trendyol 1. Lig'e başlayan Diyarbakır ekibi geride kalan 9 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

Sezon başında Amedspor'un başına geçen teknik direktör Ersun Yanal'ın performansını beğenmeyen bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek antrenmanın bitmesini ve deneyimli teknik adamı bekledi.

Yanal'ın yanına gelen taraftarlar, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözlü tartışmaya girdi. Bir taraftarın tecrübeli teknik adamla burun buruna geldiği de görüntülere yansıdı.

Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Tosun'un ise taraftarlara, "Bu davranış uygun değil. Her gelen kişi hesap soramaz" şeklinde bir uyarıda bulunduğu duyuldu.

 

 

Etiketler Amed SK amedspor ersun yanal kriz tartışma istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'ye bir destek de bebek katilinin kardeşinden geldi Bahçeli'ye bir destek de bebek katilinin kardeşinden geldi Altın uçuşa geçti: Döviz duruyor, altın koşuyor Altın uçuşa geçti: Döviz duruyor, altın koşuyor Fast-food devinde hastanelik eden bakteri tespit edildi: 1 kişi öldü Fast-food devinde hastanelik eden bakteri tespit edildi: 1 kişi öldü Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz'' Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz'' Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi'' Hande Fırat: ''Öcalan'a İmralı izni verildi'' Yağışlara mola: Hava sıcaklıkları artmaya başlıyor Yağışlara mola: Hava sıcaklıkları artmaya başlıyor Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı Yeni sezonun bir iddialı yapımı daha erken final kararı aldı
Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktayı işaret etti Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktayı işaret etti Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi ''Demirtaş'ı siyasetten silmek için Öcalan'ı çıkartacaklar'' ''Demirtaş'ı siyasetten silmek için Öcalan'ı çıkartacaklar'' Pizza yerine kokain satıyorlarmış Pizza yerine kokain satıyorlarmış Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu Şehit babasından Bahçeli hakkında suç duyurusu