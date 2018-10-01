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  5. 01 Ekim 2018 14:38

Ersun Yanal için geri sayım başladı!

7 haftada 14 puan kaybederek 7 puan toplayabilen, Avrupa’da ise 3 maçta galibiyet göremeyen Phillip Cocu’nun F.Bahçe macerası kısa sürdü. Comolli yabancı hocayla anlaşsa da Başkan Koç, “Ersun Yanal” dedi.

Ersun Yanal için geri sayım başladı!
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ÇAYKUR Rizespor faciasının ardından F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun kovulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aykut Kocaman’la devam etmeme kararı alan Koç yönetiminin sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirdiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcı bir süredir topun ağzındaydı. Üste üste gelen puan kayıplarının ardından yönetimin “Derbide beraberlik bile yetmez” diye ültimatom verdiği Cocu’yla yolların ayrıldığı bugün resmen açıklanacak.

TAZMİNAT GÖRÜŞÜLECEK

COCU’NUN menajeriyle tazminat konusunu görüşecek olan Damien Comolli, yollar ayrıldıktan sonra “B Planı”nı devreye sokacak. Taraftarın ve camianın ısrarla istediği isim Ersun Yanal olsa da Comolli’nin aklındaki başka isim var. Başkan Koç’un talimatıyla Yanal’ın göreve gelmesi en yüksek ihtimal olarak görülüyor.

(Güneş)

 
 

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