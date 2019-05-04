Erzurum Bursa'yı yaktı! Flaş skor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 2-0'lık skorla kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Eduok ile 84. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 32 puan toplayan BB Erzurumspor kendisini küme düşme potasının dışına attı ve maç fazlasıyla 15. sıraya yerleşti. 7 haftadır kazanamayan Bursaspor ise 30 puanla 17. basamağa geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Bursaspor'un sol taraftan kullandığı köşe atışında, yapılan ters vuruşta çizgi üzerinde topu tokatlayan kaleci Sehic, golü önledi.

10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Orta sahanın solunda Sunu'nun altıpas dışına paralel gönderdiği topta kalesini terk eden Okan Kocuk, Eduok'tan önce meşin yuvarlağa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, soldan Umut Meraş'ın ortasında Yusuf Erdoğan penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kademeye giren Hakan Arslan'a çarparak kornere çıktı.

32. dakikada mavi-beyazlı ekip, rakip kalede etkili oldu. Leo'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Sunu, kaleci Okan Kocuk'la karşı karşıya kaldı. Sunu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ceza sahası sağ çaprazından Emrah Başsan'ın içeriye ortaladığı top, Bursaspor savunmasında Ertuğrul Ersoy'a çarparak dışarı gitti. Ev sahibi ekip oyuncuları, Ertuğrul'un pozisyonda topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi ile iletişim kurduktan sonra korneri kullandırdı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

69. dakikada sol taraftan Emrah’ın yaptığı ortada Taylan boş kaleye vurmadı. Topu savunma uzaklaştırdı.

70. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda İbrahim ortaladı Sunu’nun kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

76. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Eduok sert ve düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0

83. dakikada hızlı gelişen atakta Hakan çalımlarla ceza sahasına girdi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Tolga xx, Hakan Arslan xxx, Kanstrup xx, Emrah xx (Scuk dk. 89 ?), İbrahim xxx, Kone xx (Opseth dk. 71 xx), Taylan xxx (Tshabalala dk. 87 ?), Sunu xxx, Eduok xxx

Bursaspor: Okan xx, Shehu xxx, Ertuğrul xx, Chedjou xx, Umut xx (Umut Nayir dk. 83 ?), Badji xx, Aytaç xx, Yusuf xx, Saivet xx (Furkan dk. 65 x), Latavlevici xxx, Sakho xx (Kubilay dk. 65 x)

Goller: Eduok (dk. 76), Hakan (dk. 83) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Kanstrup, Emrah, Tolga, Yusuf (BB Erzurumspor), Saivet (Bursaspor)

