  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Eski milli hakem hayatını kaybetti

Eski milli hakem hayatını kaybetti

Eski milli hakem hayatını kaybetti

Eski milli hakemlerden Sedat Kant hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli hakem Sedat Kant'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Eski milli hakemlerimizden Sedat Kant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Sedat Kant'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sedat Kant'ın cenazesinin bugün ikindi vakti İstanbul Erenköy Zihni Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Etiketler hakem tff vefat ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin kurucusundan olay iddia: ''AK Parti'den kopuşlar olacak!''
Deniz Akkaya'ya hacker şantajı
Milyonlarda çalışanı ilgilendiren promosyon kararı
Benzin ve motorine zam geliyor!
Atiye dizisi davalık oldu
Atatürk devrimleri ve hamile kadınlar için sözleri tepki çeken isim vefat etti
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den dolar ve altın uyarıları
Kadına yardımcı olmak isterken tacizci sanılınca...
Araç sahipleri dikkat! Uygulama bugün başladı; cezası 2 bin 815 TL!
Karakolda polis yelekli, eli silahlı Suriyeli rezaleti