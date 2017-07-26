Eto'o transferinde sıcak gelişme !

Fenerbahçe'nin Samuel Eto'o transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İşte o yeni gelişme...

Fenerbahçe, forvet transferinde Samuel Etoo konusundaki ısrarından vazgeçmiyor. Antalyaspor ile pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, Kamerunlu futbolcunun da İstanbul'a gelmesini de bekliyor.

Fenerbahçe'nin Kırmızı beyazlı ekiple Etoo transferinde Aatıf'ı takasta kullanmayı istediği belirtilirken, Faslı futbolcunun alacağı yıllık ücret konusunda sıkıntı yaşandığı için transferde sorun olduğu ileri sürüldü.

KRİTİK GÜNLER...

Fenerbahçe'nin Aatif ile Antalyaspor arasındaki görüşmelerin de olumlu ilerlemesi sonrası Eto'o transferini bir kaç günde bitirmesi bekleniyor. Sarı lacivertliler Eto'o transferinde yaşanacak olumsuzlukları göz önüne alarak alternatif golcü adayları üzerinde de duruyor.

beIN Sports