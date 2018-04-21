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  5. 21 Nisan 2018 18:07

Eto'o'nun evlerine el kondu

Samuel Eto’o’nun Mallorca Adası’ndaki iki evine el konuldu, mahkeme tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Eto'o'nun evlerine el kondu
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Konyaspor’un yıldız futbolcusu Samuel Eto’o için İspanya’dan kötü haber geldi. 37 yaşındaki forvetin mallarına el konuldu, iki ev açık artırmaya çıkarıldı.

Gayrımenkul şirketi yatırımı

Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Espanyol gibi takımlarda oynayarak uzun yıllar İspanya’da futbol hayatını sürdüren Kamerunlu golcünün, Bulte 2002 isimli bir gayrımenkul şirketinde faaliyetler gösterdiği bildirildi.

Mesalles ile davalık oldu

İspanyol basınına göre, bu şirkette eski menajeri Jose Maria Mesalles ile ortaklık yapan Eto’o, sonrasında Mesalles ile mahkemelik oldu, Mesalles futbolcuya dava açtı. Bulte 2002’nin de iflas sürecine girmesiyle birlikte şirketin varlıkları paraya çevrilmeye başladı. Eto’o Mesalles ile olan sorunları yüzünden bu iki evi kaybetti.

Evler milyon euro değerinde 

Mallorca Adası’ndaki Son Vida’daki 600 metrekarelik villa için 1.5 milyon euroluk açık artırma bedeli konuldu. İkinci ev olan Mallorca Adası’ndaki  Costa d'en Blanes’teki apartman dairesi için ise açık artırma başlama bedeli olarak 226 bin euro tespit edildi.  

Skorer

 
 

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