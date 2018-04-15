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  5. 15 Nisan 2018 16:55

Eto'o'ya Antalya'da şok tepki ! Para fırlattılar...

Antalyasporlu taraftarlar, Konyaspor maçı öncesi eski futbolcuları Eto'o'nun üzerine para atarak protesto etti.

Eto'o'ya Antalya'da şok tepki ! Para fırlattılar...
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Antalyaspor'dan ayrılıp ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a geçen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, eski takımıyla oynayacağı Antalya'daki karşılaşma öncesinde protesto edildi.

Antalyasporlu bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp, Eto'o'ya tepki gösterdi. Taraftarlardan ikisinin din görevlisi kıyafeti giydiği, ikisinin de Konyaspor formalı Eto'o'nun fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

Antalyaspor için dua eden taraftarlar, "Konya kümeye" şeklinde slogan attı. Kırmızı-beyazlı taraftarlardan bazılarının havaya banknot attığı gözlendi.

Bu arada Eto'o, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya çıktığında bir grup Antalyaspor taraftarı protestoda bulundu.

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