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  5. Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılık!

Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük'te Pirlo dönemi sona erdi
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır.

Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz."

44 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz yıl Haziran ayında başladığı görevinde 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

DHA

Etiketler Fatih Karagümrük SK fatih karagümrük andrea pirlo teknik direktör
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