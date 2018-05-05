Fatih Terim: ''En tehlikelisi Akhisar''

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, yarın Akhisar’la deplasmanda oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolcularıyla konuştu. İmparator, “Kalan 3 maçta kesinlikle en tehlikelisi Akhisar. Deplasmanda zorlanıyoruz. Bu maçı mutlak suretle kazanmak zorundayız. Sonra Malatya’yla evimizde oynayacağız. Göztepe deplasmanında ise zaten her şeyinizi ortaya koyacaksınız. Akhisar bizi kupadan elemişti. Bunu bir rövanş gibi de görebilirsiniz” dedi.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü: Rakiplerin aldığı sonuçların şu anda hiçbir önemi yok. Kazandığımız sürece de hiçbir önemi olmayacak. İpler bizim elimizde. Sakın bırakmayın. Akhisar çok tehlikeli bir rakip. Başlangıç düdüğüyle birlikte en ufak bir hata bile istemiyorum. Buraya kadar geldik. Bundan sonrasında bırakmak bize yakışmaz. Sizlere güveniyorum. En iyisini yapacaksınız. Milyonlarca taraftarımız sizden şampiyonluk bekliyor. O kupa sizin hakkınız.