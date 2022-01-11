''Fatih Terim iyi durumda değil''

Galatasaray'da sona eren Fatih Terim dönemi sonrasında, Terim'in evinin önüne akın eden taraftarlar gecenin geç saatlerine kadar burada bekledi. Ancak görevinden ayrılan Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, Terim'i bekleyenlere, "Hoca iyi durumda değil" sözleri dikkat çekti.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in gidişiyle yıkıldı. Çok sayıda taraftar Terim'in evinin önüne gidip, "Geri dön hocam" çağrısı yaptı. Galatasaray tercümanı Mert Çetin ve görevinden ayrılan Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Fahri Yılmaz, Terim'i bekleyen kalabalığa, "Hocamız iyi durumda değil. Yarın Florya'ya gidecek. Takımla vedalaşacak. Saat 11.00'de Florya'da olacak" açıklamasını yaptı.